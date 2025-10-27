In attesa del nuovo vertice di maggioranza che dovrebbe sciogliere i nodi della prossima legge di Bilancio in vista dell’avvio dei lavori parlamentari, non si placano le tensioni tra i partiti che sostengono il governo. Fissato per martedì 28 ottobre, l’incontro dovrebbe riportare un po’ di ordine nei ranghi dell’esecutivo, tra Forza Italia che difende gli istituti di credito e – insieme alla Lega – contesta l’aumento della cedolare sugli affitti brevi e Matteo Salvini che alza il tiro intestando alle banche anche il finanziamento del piano casa. Mercoledì il disegno di legge farà ufficialmente il primo passo in Senato, con la riunione della commissione Bilancio, e per questo appianare le divergenze è una priorità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Manovra, verso il vertice di maggioranza sui nodi. Salvini: “Le banche finanzino il piano casa”. Tajani: “No a più tasse su affitti e dividendi”