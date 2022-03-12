Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Cos'è la «Dottrina Donroe» messa in campo da Trump con il Venezuela (che piace ai MAGA e spaventa i vicini) corriere.it
Scuola: Fratoianni, 'non più di 20 studenti per classe, siamo al 25% firme necessarie' iltempo.it
Fenomeno Kozlova, la giocatrice di volley più alta d'America. La classifica delle giganti gazzetta.it
Le Relazioni Difettose – Perché ogni tanto ripenso a quell’amore irrisolto? iodonna.it
Arbitro Juve Udinese, designato il fischietto per la sfida di Serie A. Fermato Colombo dopo gli errori nel ... juventusnews24.com
“Stop, fermatevi”. Malore improvviso al concerto della cantante italiana: panico (VIDEO) tvzap.it
Juventus: Tudor sbotta con Diletta Leotta
Sfogo di Tudor La sconfitta 1-0 contro la Lazio all’Olimpico ha acceso gli animi, con Igor Tudor c... ► ilprimatonazionale.i
Ciclista travolto da un camion in Via Adolfo Celi, interviene il Pd: "Necessario intensificare i controlli"
L'incidente avvenuto questa mattina in Via Aldofo Celi, dove un ciclista questa mattina si è scont... ► messinatoday.it
Il cervello che ci sabota, Paolo Borzacchiello spiga come governarlo a nostro favore
“La nostra mente è brillante, peccato che a volte usi la sua brillantezza per crearci problemi.” Co... ► ilgiornale.it
WWE: Big E si arrende all’evidenza, “La mia carriera ormai è alle spalle”. Il futuro fuori dal ring diventa realtà
Dopo anni di speranze, voci e smentite, Big E rompe il silenzio e fa chiarezza sul suo futuro... ► zonawrestling.net
Re Carlo inaugura il primo memoriale britannico dedicato alle forze armate LGBT
Nel Regno Unito è stato inaugurato il primo memoriale nazionale in onore del personale LGBT delle fo... ► tgcom24.mediaset.it
Vendola a Bari per la presentazione dei candidati di Avs: "Meloni? Viene qui solo come capo tribù"
"Bisogna ingaggiare un confronto forte con questa destra che è latitante in Puglia e trovo veramen... ► baritoday.it
Scuola: Fratoianni, 'non più di 20 studenti per classe, siamo al 25% firme necessarie'
Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Mentre Meloni e la sua maggioranza fanno le capriole per non affrontar... ► iltempo.it
“Stop, fermatevi”. Malore improvviso al concerto della cantante italiana: panico (VIDEO)
Durante il concerto della famosa cantante a Roma, la serata ha vissuto un momento di forte tensione... ► tvzap.it
Nuovo "round" al Forum Monzani: Pupi Avati, Ian McEwan, Mario Calabresi, Aldo Cazzullo
Un regista amatissimo, uno dei più grandi scrittori britannici, due importanti giornalisti, tutti ... ► modenatoday.it
Chi è Massimo Brambilla, il tecnico che guiderà la Juventus contro l'Udinese
Sarà Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, a guidare i bianconeri nella sfida, in ... ► ilgiornale.it
Arbitro Inter Fiorentina, ora si vuole andare sul sicuro: ecco la scelta
Arbitro Inter Fiorentina. Dopo un weekend particolarmente turbolento per la classe arbitrale — con ... ► ilnerazzurro.it
Studentessa precipita nel seminterrato della scuola occupata a Roma: arriva l’ambulanza
Incidente al liceo Pilo Albertelli di Roma, in una scuola occupata: una ragazza è precipitata nel p... ► fanpage.it
Fiuggi celebra lo sport, tutto pronto per la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive CONI Lazio
Lo sport della Provincia di Frosinone sarà protagonista di una giornata di grande valore e riconos... ► frosinonetoday.it
Uk, principe Andrea verso addio a Royal Lodge a Windsor dopo ultimatum Re Carlo, ma in cambio di 2 proprietà: Adelaide e Frogmore Cottage
Il principe Andrea avrebbe chiesto entrambe le proprietà poiché una verrebbe destinata a lui e l’a... ► ilgiornaleditalia.it
Grande partecipazione all'inaugurazione del comitato elettorale di Enzo Iodice ed Emilia Borgia
Una folla numerosa ha partecipato, domenica 26 ottobre, all’inaugurazione del comitato elettorale ... ► casertanews.it
WTA Jiujiang 2025, Anna Bondar ed Ella Seidel approdano al secondo turno
Calato il sipario sulla giornata di incontri a Jiujiang (Cina). Sul cemento asiatico, sono arrivati... ► oasport.it
Wild Nights Tamed Beasts, recensione RoFF: vincitore del Premio alla Regia, un film disturbante e crudo che parla di argomenti problematici
La nostra recensione di Wild Nights Tamed Beasts, opera prima di Wang Tong, vincitore del Premio al... ► spettacolo.eu
Tragedia del Parsifal, Rimini non dimentica i ragazzi del naufragio di 30 anni fa
Rimini, 27 ottobre 2025 – Sono passati 30 anni dalla tragedia del Parsifal, una delle pagine più do... ► ilrestodelcarlino.it
Infortunio De Bruyne, l’esito dell’esami conferma l’entità dello stop! Ecco quanto starà fuori il centrocampista belga. I dettagli
Infortunio De Bruyne, arriva la conferma dall’esito dell’esami: ci sarà un lungo stop per il centro... ► calcionews24.com
PagoPA sposa il “paga dopo”: arriva Klarna per multe, bolli e ticket sanitari
Importante accordo tra PagoPA, Klarna e WorldPay: sarà possibile pagare a rate anche le posizioni ... ► tuttoandroid.net
Allenatore Juve, apertura totale di Spalletti: cosa filtra sull’ex Inter
di Redazione Inter News 24Allenatore Juve, le ultime sulla panchina bianconera con Spalletti dopo l’... ► internews24.com
Il video dell'incidente di Beatrice Bellucci a Roma in via Cristoforo Colombo, "due BMW affiancate a forte velocità, poi lo schianto contro la Mini Cooper"
Le due BMW avrebbero preso parte a una "gara di velocità tra amici" e avrebbero viaggiato affianca... ► ilgiornaleditalia.it
Abusi edilizi in area protetta: sigilli a struttura ricettiva
I militari in forza al Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Manfredon... ► foggiatoday.it
La nota della Ssc Napoli sul caso Di Lorenzo
Le parole del club di ADL sulle accuse a Di Lorenzo. La Ssc Napoli con una nota uffciale cond... ► forzazzurri.net
Paura a scuola, una donna si introduce nell'istituto durante le lezioni
Questa mattina una donna si è introdotta nella scuola De Amiciis-Baracca (lato Ravaschieri) durant... ► napolitoday.it
Daily Crown: re Carlo inaugura monumento dedicato ai militari Lgbt+
Londra, 27 ott. (Adnkronos) - Re Carlo III ha inaugurato un monumento commemorativo in onore del pe... ► iltempo.it
I Lavori che l’Intelligenza Artificiale sta ridisegnando e le Nuove Professioni…
L’automazione non è più una prospettiva distante: è già qui, concreta e operativa: quello che fino ... ► mondou.it
Tra cielo, Lago di Como e foliage: l’escursione panoramica da Pigra al Monte Costone
Insieme all’Associazione Culturale Territori Natura Arte Cultura, nata per realizzare esperienze c... ► quicomo.it
Studentati d’oro a Messina, soldi pubblici per costruire camere da 650 euro: il caso "Archimede"
A Messina il diritto allo studio rischia di trasformarsi in un affare per pochi. Nella città dove ... ► messinatoday.it
«Nessuna donna, nessuna ragazza dovrebbe trovarsi di fronte a un corpo inventato e sentirsi ferita due volte: nell’immagine e con l’impunità»
Francesca Barra ha denunciato la circolazione di immagini false che la ritraggono nuda, create con ... ► iodonna.it
Commemorazione dei defunti, aperture straordinarie dei cimiteri e nuove aree di sosta a Bari
In occasione della festività della Commemorazione dei Defunti, la Ripartizione Patrimonio del Comu... ► baritoday.it
La segnalazione di un lettore: "Nuova morìa di cefali lungo il molo nord" [FOTO]
Un nostro lettore ci ha segnalato una morìa di cefali lungo la spiaggia e la riva in zona molo nor... ► ilpescara.it
Treni, Trenord annuncia 120 corse in più al giorno per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali
La mobilità per i primissimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 potrà con... ► milanotoday.it
Nuovo Teatro Ambarabà: le acrobazie verbali e mentali di Gennaro Scarpato in scena al Bellini di Napoli
Regia di Arturo Brachetti, musiche di Nicola Piovani – Giovedi 30 ottobre al Teatro Bellini di Nap... ► parlami.eu
Picchiava donne a caso per strada, arrestato aggressore seriale. Gli 11 alias e le 43 foto segnaletiche: come aveva ottenuto lo status di rifugiato
Nei database delle forze dell’ordine 11 alias e 43 foto segnaletiche erano abbinate a un misterios... ► open.online
Giulia De Lellis e Tony Effe non useranno Priscilla per fare engagement, spariti i post social dopo la nascita
La nascita di Priscilla ha completamente assorbito Giulia De Lellis e Tony Effe. L’influencer, che ... ► fanpage.it
L'attrice, scelta per interpretara la Vergine Maria nel kolossal di Mel Gibson, è finita nel mirino dei cattolici del suo Paese per le sue posizioni pro aborto
È bastato un annuncio a trasformare un film attesissimo in un caso internazionale. È successo con L... ► iodonna.it
"Più accessibile, digitale e vicino ai cittadini": il Comune di Forlì rinnova il proprio sito web
Il Comune di Forlì è pronto a pubblicare il nuovo sito istituzionale, completamente rinnovato nell... ► forlitoday.it
Eolie, allarme collegamenti marittimi: “La nave sostitutiva non è adeguata, rischio isolamento”
Preoccupazione crescente tra operatori economici e residenti delle Isole Eolie per i collegamenti ... ► messinatoday.it
Si introducono a casa dell'imprenditore per fare danni, il padre della vittima testimone al processo
Continua il processo a carico di due giovani donne dell’alto casertano accusate di aver violato il... ► casertanews.it
Sanità, Giambona: "Sistema al collasso, Schifani ostaggio di Fratelli d'Italia"
La Sicilia è in pieno collasso sanitario: pronto soccorso invasi, medici allo stremo, pazienti cos... ► messinatoday.it
Parcheggio vicino alla Reggia di Caserta sarà gestito dal Comune
Tempo di lettura: 2 minutiSarà gestito direttamente dal Comune di Caserta, attraverso un sistema a... ► anteprima24.it
Il Forlì ospita l'Arzignano nei sedicesimi di Coppa Italia, mister Miramari: "Vogliamo passare il turno"
Archiviato il pareggio condito da polemiche contro il Pineto, il Forlì di mister Alessandro Mirama... ► forlitoday.it
La piccola Amelie, la recensione del delicato film di animazione dal romanzo di Amélie Nothomb
La piccola Amelie è una produzione animata francese, con cui i registi Maïlys Vallade e Liane-Cho Ha... ► comingsoon.it
France Odeon 2025 apre a Firenze tra memoria e futuro: Hazanavicius presenta in prima italiana Carnets d’Ukraine
La 17ª edizione di France Odeon trasforma Firenze in un ponte tra cinema, letteratura e attualità. ... ► dailyshowmagazine.co
Continuità territoriale e apertura alle scuole, rinnovato il Protocollo tra Comune e Banca del Tempo Zancle Solidale
Approvato dalla Giunta comunale il rinnovo del Protocollo d'intesa con l'Associazone “Banca del Te... ► messinatoday.it
Persi un caccia e un elicottero d'attacco, mistero sui due mezzi Usa: cosa è successo
Altissima tensione nei cieli del Mar Cinese Meridionale. Due velivoli della Marina statunitense son... ► ilgiornale.it
A Foggia presentato 'Energy Specialist', il percorso per l’efficienza energetica nel settore cartario finalizzato all'inserimento lavorativo
Si è tenuta questa mattina, nella Sala Convegni “Fantini” di Confindustria Foggia, la presentazion... ► foggiatoday.it
Cos'è la «Dottrina Donroe» messa in campo da Trump con il Venezuela (che piace ai MAGA e spaventa i vicini)
Il presidente è tornato ad affermare la dottrina secondo cui le Americhe sono il «cortile di casa... ► corriere.it
Fu aggredito al collo da due pitbull mentre faceva jogging: dieci anni dopo ottiene 31mila euro di risarcimento
Una decisione del Tar di Bari ha stabilito che un runner che nel marzo 2015 fu aggredito da due pit... ► fanpage.it
Fenomeno Kozlova, la giocatrice di volley più alta d'America. La classifica delle giganti
L'opposta russa del 2005, alta 2.10, gioca alla Barry University di Miami e ha stabilito un nuovo pr... ► gazzetta.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 27 10 2025 ore 15:25
Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare carr... ► romadailynews.it
Dazi, terre rare e diplomazia: la missione asiatica di Trump entra nel vivo
Il Presidente degli USA Trump ha iniziato il giro di sei giorni di visite in Asia. Ieri è stato tes... ► ildenaro.it
“Il Belgio sta diventando un narco stato”, l’allarme di un giudice istruttore di Anversa sul sito del Tribunale
Criminalità organizzata sempre più infiltrata e una corruzione sistemica legata al traffico di drog... ► ilfattoquotidiano.it
Comune, la Fiera dei Morti 2025 al parcheggio Fontanarossa
Da venerdì 31 ottobre a domenica 9 novembre nell’area del parcheggio scambiatore Fontanarossa di A... ► cataniatoday.it
Chivu Inter, è crisi negli scontri diretti: i numeri e la tendenza da invertire
di Redazione Inter News 24Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri... ► internews24.com
A Piacenza Expo la seconda edizione di Aquawatt, l’evento internazionale su idroelettrico e rinnovabili
È bastata una sola edizione per fare di Aquawatt un vero e proprio punto di riferimento qualificat... ► ilpiacenza.it
Regione e Comuni rilanciano la Ski Area Valmalenco
La Valmalenco mira ad un salto di qualità. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su pr... ► sondriotoday.it
Iliad down, impossibile fare chiamate e connettersi a internet: migliaia di segnalazioni da tutta Italia. Cosa sta succedendo
Le segnalazioni hanno raggiunto quota 10mila su Downdetector, il sito che mostra in tempo reale i ... ► open.online
Orbán: «Trump sbaglia su Putin: gli dirò di togliere le sanzioni. L'Europa è fuori dai giochi». L'incontro con il Papa, ora da Meloni
Il premier ungherese Viktor Orbán oggi in Vaticano e a Roma: prima l'incontro con il Papa, poi co... ► corriere.it
La Juve ha messo Spalletti in pole, e Spalletti ha dato disponibilità totale alla Juve (Pedullà)
Dopo l’esonero di Igor Tudor, la Juve sembrerebbe orientata a fare “all in” su Luciano Spalletti. S... ► ilnapolista.it
Alla scoperta del mondo dei funghi: gli studenti protagonisti alla mostra micologica
FALCONARA- Si è chiusa questa mattina la 16esima edizione della mostra micologica ‘Città di Falcon... ► anconatoday.it