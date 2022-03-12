Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 20 al 26 Ottobre 2025Allenatore Juve, apertura totale di Spalletti: cosa filtra sull’ex ...Orbán: «Trump sbaglia su Putin: gli dirò di togliere le sanzioni. ...Cos'è la «Dottrina Donroe» messa in campo da Trump con il Venezuela ...Orban va dal Papa e scomunica l’Ue: “Non conta nulla”Nuovo allenatore Juve, da Spalletti a Palladino: tutti i nomi in polePerde la vita in strada una 41enne friulana, un anno dopo la morte ...Scuola, 6 milioni per potenziare le competenze degli studenti ...Inizia il secondo tempo dell'era Occhiuto, proclamati i consiglieri ...L'acqua in alcuni quartieri è più inquinata, "mancano gli impianti di ...Paura a scuola, una donna si introduce nell'istituto durante le ...Giovanni Gallina sugli Asu: "Stabilizzazione per altri 259 lavoratori"Sanità, Giambona: "Sistema al collasso, Schifani ostaggio di Fratelli ...Ciclista travolto da un camion in Via Adolfo Celi, interviene il Pd: ...Eolie, allarme collegamenti marittimi: “La nave sostitutiva non è ...Studentati d’oro a Messina, soldi pubblici per costruire camere da ...Continuità territoriale e apertura alle scuole, rinnovato il ...Raccolta una tonnellata e mezza di rifiuti nel bosco, l’azione di ...La segnalazione di un lettore: "Nuova morìa di cefali lungo il molo ...Il gruppo Pettinari sindaco dal viceprefetto Amabile: "Atteggiamenti ...Sospesa 5 giorni l'attività di un bar per questioni di ordine ...Installata una protesi colica mini-invasiva, al ‘Santa Scolastica’ ...Il Fumone torna a casa: nasce la nuova ASD Virtus FumonePatenti speciali bloccate, svolta dalla ASL di Frosinone: nominato il ...Anagni, Esposizione artistica di Nikos Alteri "Ombre di carta"Fiuggi celebra lo sport, tutto pronto per la cerimonia di consegna ...A Foggia presentato 'Energy Specialist', il percorso per l’efficienza ...Abusi edilizi in area protetta: sigilli a struttura ricettivaI lavoratori che nel 2026 avranno un piccolo aumento di stipendioComune, la Fiera dei Morti 2025 al parcheggio Fontanarossa"Programma Nazionale Equità nella Salute”, operativi gli ambulatori: ...Ruba i soldi dallo spogliatoio dei dipendenti di un wine bar, ...Grande partecipazione all'inaugurazione del comitato elettorale di ...Si introducono a casa dell'imprenditore per fare danni, il padre ...De Carli (Popolo della Famiglia): “Tenete i bambini lontani da ...Vendola a Bari per la presentazione dei candidati di Avs: "Meloni? ...Commemorazione dei defunti, aperture straordinarie dei cimiteri e ...Alla Casa di Pulcinella un evento speciale con l’autorevole ...Alla scoperta del mondo dei funghi: gli studenti protagonisti alla ...Comitato Sì Meazza diffida i notai per San Siro: “La tribuna ...Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, la procura: ...Strangola la compagna e dà fuoco alla casa, nell’incendio muore ...Studentessa precipita nel seminterrato della scuola occupata a Roma: ...Fu aggredito al collo da due pitbull mentre faceva jogging: dieci ...France Odeon 2025 apre a Firenze tra memoria e futuro: Hazanavicius ...Igor Tudor esonerato dalla Juve dopo la sconfitta con la Lazio: ...Frédéric Baldan denuncia Ursula von der Leyen e la banca gli chiude i ...Il calcio rischioso del Barcellona non è più sostenibile?Palazzo Santo Spirito vince 4 Hotel: “Esperienza divertente, Barbieri ...Con la promozione di Bugonia, l'attrice ha cambiato direzione: dal ...Bergamo, cade e sbatte la testa in casa: ancora gravissima la bimba ...LIVE Sonego-Korda, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: Kecmanovic e Kovacevic ...WTA Jiujiang 2025, Anna Bondar ed Ella Seidel approdano al secondo ...Giochi Paralimpici di Parigi: il TAS ripristina il terzo posto ...La Ginecologa risponde. Juventus: Tudor sbotta con Diletta Leotta

Sfogo di Tudor La sconfitta 1-0 contro la Lazio all’Olimpico ha acceso gli animi, con Igor Tudor c... ► ilprimatonazionale.i

Ciclista travolto da un camion in Via Adolfo Celi, interviene il Pd: "Necessario intensificare i controlli"

L'incidente avvenuto questa mattina in Via Aldofo Celi, dove un ciclista questa mattina si è scont... ► messinatoday.it

Il cervello che ci sabota, Paolo Borzacchiello spiga come governarlo a nostro favore

“La nostra mente è brillante, peccato che a volte usi la sua brillantezza per crearci problemi.” Co... ► ilgiornale.it

WWE: Big E si arrende all’evidenza, “La mia carriera ormai è alle spalle”. Il futuro fuori dal ring diventa realtà

Dopo anni di speranze, voci e smentite, Big E rompe il silenzio e fa chiarezza sul suo futuro... ► zonawrestling.net

Re Carlo inaugura il primo memoriale britannico dedicato alle forze armate LGBT

Nel Regno Unito è stato inaugurato il primo memoriale nazionale in onore del personale LGBT delle fo... ► tgcom24.mediaset.it

Vendola a Bari per la presentazione dei candidati di Avs: "Meloni? Viene qui solo come capo tribù"

"Bisogna ingaggiare un confronto forte con questa destra che è latitante in Puglia e trovo veramen... ► baritoday.it

Scuola: Fratoianni,

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Mentre Meloni e la sua maggioranza fanno le capriole per non affrontar... ► iltempo.it

“Stop, fermatevi”. Malore improvviso al concerto della cantante italiana: panico (VIDEO)

Durante il concerto della famosa cantante a Roma, la serata ha vissuto un momento di forte tensione... ► tvzap.it

Nuovo "round" al Forum Monzani: Pupi Avati, Ian McEwan, Mario Calabresi, Aldo Cazzullo

Un regista amatissimo, uno dei più grandi scrittori britannici, due importanti giornalisti, tutti ... ► modenatoday.it

Chi è Massimo Brambilla, il tecnico che guiderà la Juventus contro l

Sarà Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, a guidare i bianconeri nella sfida, in ... ► ilgiornale.it

Arbitro Inter Fiorentina, ora si vuole andare sul sicuro: ecco la scelta

Arbitro Inter Fiorentina. Dopo un weekend particolarmente turbolento per la classe arbitrale — con ... ► ilnerazzurro.it

Studentessa precipita nel seminterrato della scuola occupata a Roma: arriva l’ambulanza

Incidente al liceo Pilo Albertelli di Roma, in una scuola occupata: una ragazza è precipitata nel p... ► fanpage.it

Fiuggi celebra lo sport, tutto pronto per la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive CONI Lazio

Lo sport della Provincia di Frosinone sarà protagonista di una giornata di grande valore e riconos... ► frosinonetoday.it

Uk, principe Andrea verso addio a Royal Lodge a Windsor dopo ultimatum Re Carlo, ma in cambio di 2 proprietà: Adelaide e Frogmore Cottage

Il principe Andrea avrebbe chiesto entrambe le proprietà poiché una verrebbe destinata a lui e l’a... ► ilgiornaleditalia.it

Grande partecipazione all

Una folla numerosa ha partecipato, domenica 26 ottobre, all’inaugurazione del comitato elettorale ... ► casertanews.it

WTA Jiujiang 2025, Anna Bondar ed Ella Seidel approdano al secondo turno

Calato il sipario sulla giornata di incontri a Jiujiang (Cina). Sul cemento asiatico, sono arrivati... ► oasport.it

Wild Nights Tamed Beasts, recensione RoFF: vincitore del Premio alla Regia, un film disturbante e crudo che parla di argomenti problematici

La nostra recensione di Wild Nights Tamed Beasts, opera prima di Wang Tong, vincitore del Premio al... ► spettacolo.eu

Tragedia del Parsifal, Rimini non dimentica i ragazzi del naufragio di 30 anni fa

Rimini, 27 ottobre 2025 – Sono passati 30 anni dalla tragedia del Parsifal, una delle pagine più do... ► ilrestodelcarlino.it

Infortunio De Bruyne, l’esito dell’esami conferma l’entità dello stop! Ecco quanto starà fuori il centrocampista belga. I dettagli

Infortunio De Bruyne, arriva la conferma dall’esito dell’esami: ci sarà un lungo stop per il centro... ► calcionews24.com

PagoPA sposa il “paga dopo”: arriva Klarna per multe, bolli e ticket sanitari

Importante accordo tra PagoPA, Klarna e WorldPay: sarà possibile pagare a rate anche le posizioni ... ► tuttoandroid.net

Allenatore Juve, apertura totale di Spalletti: cosa filtra sull’ex Inter

di Redazione Inter News 24Allenatore Juve, le ultime sulla panchina bianconera con Spalletti dopo l’... ► internews24.com

Il video dell

Le due BMW avrebbero preso parte a una "gara di velocità tra amici" e avrebbero viaggiato affianca... ► ilgiornaleditalia.it

Abusi edilizi in area protetta: sigilli a struttura ricettiva

I militari in forza al Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Manfredon... ► foggiatoday.it

La nota della Ssc Napoli sul caso Di Lorenzo

Le parole del club di ADL sulle accuse a Di Lorenzo. La Ssc Napoli con una nota uffciale cond... ► forzazzurri.net

Paura a scuola, una donna si introduce nell

Questa mattina una donna si è introdotta nella scuola De Amiciis-Baracca (lato Ravaschieri) durant... ► napolitoday.it

Daily Crown: re Carlo inaugura monumento dedicato ai militari Lgbt+

Londra, 27 ott. (Adnkronos) - Re Carlo III ha inaugurato un monumento commemorativo in onore del pe... ► iltempo.it

I Lavori che l’Intelligenza Artificiale sta ridisegnando e le Nuove Professioni…

L’automazione non è più una prospettiva distante: è già qui, concreta e operativa: quello che fino ... ► mondou.it

Tra cielo, Lago di Como e foliage: l’escursione panoramica da Pigra al Monte Costone

Insieme all’Associazione Culturale Territori Natura Arte Cultura, nata per realizzare esperienze c... ► quicomo.it

Studentati d’oro a Messina, soldi pubblici per costruire camere da 650 euro: il caso "Archimede"

A Messina il diritto allo studio rischia di trasformarsi in un affare per pochi. Nella città dove ... ► messinatoday.it

«Nessuna donna, nessuna ragazza dovrebbe trovarsi di fronte a un corpo inventato e sentirsi ferita due volte: nell’immagine e con l’impunità»

Francesca Barra ha denunciato la circolazione di immagini false che la ritraggono nuda, create con ... ► iodonna.it

Commemorazione dei defunti, aperture straordinarie dei cimiteri e nuove aree di sosta a Bari

In occasione della festività della Commemorazione dei Defunti, la Ripartizione Patrimonio del Comu... ► baritoday.it

La segnalazione di un lettore: "Nuova morìa di cefali lungo il molo nord" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha segnalato una morìa di cefali lungo la spiaggia e la riva in zona molo nor... ► ilpescara.it

Treni, Trenord annuncia 120 corse in più al giorno per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali

La mobilità per i primissimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 potrà con... ► milanotoday.it

Nuovo Teatro Ambarabà: le acrobazie verbali e mentali di Gennaro Scarpato in scena al Bellini di Napoli

Regia di Arturo Brachetti, musiche di Nicola Piovani – Giovedi 30 ottobre al Teatro Bellini di Nap... ► parlami.eu

Picchiava donne a caso per strada, arrestato aggressore seriale. Gli 11 alias e le 43 foto segnaletiche: come aveva ottenuto lo status di rifugiato

Nei database delle forze dell’ordine 11 alias e 43 foto segnaletiche erano abbinate a un misterios... ► open.online

Giulia De Lellis e Tony Effe non useranno Priscilla per fare engagement, spariti i post social dopo la nascita

La nascita di Priscilla ha completamente assorbito Giulia De Lellis e Tony Effe. L’influencer, che ... ► fanpage.it

L

È bastato un annuncio a trasformare un film attesissimo in un caso internazionale. È successo con L... ► iodonna.it

"Più accessibile, digitale e vicino ai cittadini": il Comune di Forlì rinnova il proprio sito web

Il Comune di Forlì è pronto a pubblicare il nuovo sito istituzionale, completamente rinnovato nell... ► forlitoday.it

Eolie, allarme collegamenti marittimi: “La nave sostitutiva non è adeguata, rischio isolamento”

Preoccupazione crescente tra operatori economici e residenti delle Isole Eolie per i collegamenti ... ► messinatoday.it

Si introducono a casa dell

Continua il processo a carico di due giovani donne dell’alto casertano accusate di aver violato il... ► casertanews.it

Sanità, Giambona: "Sistema al collasso, Schifani ostaggio di Fratelli d

La Sicilia è in pieno collasso sanitario: pronto soccorso invasi, medici allo stremo, pazienti cos... ► messinatoday.it

Parcheggio vicino alla Reggia di Caserta sarà gestito dal Comune

Tempo di lettura: 2 minutiSarà gestito direttamente dal Comune di Caserta, attraverso un sistema a... ► anteprima24.it

Il Forlì ospita l

Archiviato il pareggio condito da polemiche contro il Pineto, il Forlì di mister Alessandro Mirama... ► forlitoday.it

La piccola Amelie, la recensione del delicato film di animazione dal romanzo di Amélie Nothomb

La piccola Amelie è una produzione animata francese, con cui i registi Maïlys Vallade e Liane-Cho Ha... ► comingsoon.it

France Odeon 2025 apre a Firenze tra memoria e futuro: Hazanavicius presenta in prima italiana Carnets d’Ukraine

La 17ª edizione di France Odeon trasforma Firenze in un ponte tra cinema, letteratura e attualità. ... ► dailyshowmagazine.co

Continuità territoriale e apertura alle scuole, rinnovato il Protocollo tra Comune e Banca del Tempo Zancle Solidale

Approvato dalla Giunta comunale il rinnovo del Protocollo d'intesa con l'Associazone “Banca del Te... ► messinatoday.it

Persi un caccia e un elicottero d

Altissima tensione nei cieli del Mar Cinese Meridionale. Due velivoli della Marina statunitense son... ► ilgiornale.it

A Foggia presentato

Si è tenuta questa mattina, nella Sala Convegni “Fantini” di Confindustria Foggia, la presentazion... ► foggiatoday.it

Cos

Il presidente è tornato ad affermare la dottrina secondo cui le Americhe sono il «cortile di casa... ► corriere.it

Fu aggredito al collo da due pitbull mentre faceva jogging: dieci anni dopo ottiene 31mila euro di risarcimento

Una decisione del Tar di Bari ha stabilito che un runner che nel marzo 2015 fu aggredito da due pit... ► fanpage.it

Fenomeno Kozlova, la giocatrice di volley più alta d

L'opposta russa del 2005, alta 2.10, gioca alla Barry University di Miami e ha stabilito un nuovo pr... ► gazzetta.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27 10 2025 ore 15:25

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare carr... ► romadailynews.it

Dazi, terre rare e diplomazia: la missione asiatica di Trump entra nel vivo

Il Presidente degli USA Trump ha iniziato il giro di sei giorni di visite in Asia. Ieri è stato tes... ► ildenaro.it

“Il Belgio sta diventando un narco stato”, l’allarme di un giudice istruttore di Anversa sul sito del Tribunale

Criminalità organizzata sempre più infiltrata e una corruzione sistemica legata al traffico di drog... ► ilfattoquotidiano.it

Comune, la Fiera dei Morti 2025 al parcheggio Fontanarossa

Da venerdì 31 ottobre a domenica 9 novembre nell’area del parcheggio scambiatore Fontanarossa di A... ► cataniatoday.it

Chivu Inter, è crisi negli scontri diretti: i numeri e la tendenza da invertire

di Redazione Inter News 24Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri... ► internews24.com

A Piacenza Expo la seconda edizione di Aquawatt, l’evento internazionale su idroelettrico e rinnovabili

È bastata una sola edizione per fare di Aquawatt un vero e proprio punto di riferimento qualificat... ► ilpiacenza.it

Regione e Comuni rilanciano la Ski Area Valmalenco

La Valmalenco mira ad un salto di qualità. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su pr... ► sondriotoday.it

Iliad down, impossibile fare chiamate e connettersi a internet: migliaia di segnalazioni da tutta Italia. Cosa sta succedendo

Le segnalazioni hanno raggiunto quota 10mila su Downdetector, il sito che mostra in tempo reale i ... ► open.online

Orbán: «Trump sbaglia su Putin: gli dirò di togliere le sanzioni. L

Il premier ungherese Viktor Orbán oggi in Vaticano e a Roma: prima l'incontro con il Papa, poi co... ► corriere.it

La Juve ha messo Spalletti in pole, e Spalletti ha dato disponibilità totale alla Juve (Pedullà)

Dopo l’esonero di Igor Tudor, la Juve sembrerebbe orientata a fare “all in” su Luciano Spalletti. S... ► ilnapolista.it

Alla scoperta del mondo dei funghi: gli studenti protagonisti alla mostra micologica

FALCONARA- Si è chiusa questa mattina la 16esima edizione della mostra micologica ‘Città di Falcon... ► anconatoday.it