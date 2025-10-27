Manovra Tajani | Lega? Non impongo il mio pensiero ma non voglio che lo si imponga a me

“Bisognerà intervenire sugli aspetti che riguardano i trasporti delle grandi città, metro C, metro di Milano e la linea ferroviaria Afragola – Napoli. Io non dico mai cose né contro né a favore di qualcuno. Io dico che devono essere cose giuste da fare. Io non voglio mai imporre agli altri quello che penso io, però non voglio neanche mi venga imposto quello che pensano gli altri, che io non condivido”. Lo ha detto il ministro Antonio Tajani a margine di un convegno a Roma sulla pace promosso da Sant’Egidio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra, Tajani: "Lega? Non impongo il mio pensiero, ma non voglio che lo si imponga a me"

