Manovra Schlein | C' è spazio per un' azione unitaria tra le opposizioni

Lapresse.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Abbiamo presentato una mozione unitaria sul Documento di programmazione e c’erano dentro molte proposte di politica economica condivise tra le forze che si presentano insieme alle elezioni regionali in corso”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un convegno sulla pace promosso a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio. “Priorità è la condizione materiale degli italiani. C’è un problema sui salari troppo bassi, c’è la questione della sanità pubblica con pochi investimenti, noi abbiamo indicato ad esempio dove prendere 5 miliardi per nuove assunzioni tra i medici. Non c’è pace senza giustizia sociale, la prima priorità per noi quindi sono le persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

