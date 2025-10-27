Manovra Savino | Possibili modifiche specifiche ma nel rispetto dei saldi

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sono possibili "specifiche" modifiche alla manovra ma i saldi non si toccano. Il sottosegretario all'Economia Sandra Savino, in un'intervista all'Adnkronos fa il punto sulla manovra in vista dell'avvio, a giorni, della sessione di Bilancio in Parlamento e rilancia il 'mantra' del ministro Giorgetti sulla necessità di garantire l'equilibrio dei conti.  E sottolinea: "L’obiettivo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

