Manovra Salvini | Sul piano casa zero fondi per il 2026 l’ho detto a Meloni I soldi arrivino dalle banche
“L’ho detto anche a Giorgia ( Meloni, ndr ): questi denari ( per il piano casa, ndr ) partono dal 2027, io ho bisogno di usare anche il 2026. Senza soldi non si fa nulla, altrimenti le costruisco con i Lego”. A dirlo è il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, intervistato dal giornalista Andrea Giambruno sul palco del Green Building Forum Italia di Milano. “Non ho nulla contro le banche, ma negli ultimi tre anni le banche italiane hanno fatto 112 miliardi di utili – ha aggiunto Salvini – e quindi penso e chiederò che una parte dei fondi arrivi con gioia e entusiasmo da parte delle banche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Manovra, Meloni e Salvini alle banche: è giusto che ci diano una mano $manovra $salvini $meloni - X Vai su X
#Manovra2026 , #Salvini alle #banche: per ogni lamentela chiediamo un miliardo in più - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Salvini: “Sul piano casa zero fondi per il 2026, l’ho detto a Meloni. I soldi arrivino dalle banche” - la qualità di vita dei pazienti migliora rispetto a chi riceve il solo osimertinib, come evidenziato dai patient- Si legge su ilfattoquotidiano.it
Manovra, arriva il “piano casa” per i genitori separati. Fondo da 20 milioni di euro - 57 della legge di Bilancio prevede un sostegno per chi si trova in difficoltà perché costretto a trovare un nuovo alloggio, pur dovendo contribuire al ... Come scrive repubblica.it
Piano casa, Salvini: anticipare 660 milioni per il 2026, le banche contribuiscano - Il vice premier al Green Building Forum Italia di Milano: "In 3 anni le banche italiane hanno fatto 112 miliardi di utili - Segnala rainews.it