Manovra Salvini | Sul piano casa zero fondi per il 2026 l’ho detto a Meloni I soldi arrivino dalle banche

“L’ho detto anche a Giorgia ( Meloni, ndr ): questi denari ( per il piano casa, ndr ) partono dal 2027, io ho bisogno di usare anche il 2026. Senza soldi non si fa nulla, altrimenti le costruisco con i Lego”. A dirlo è il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, intervistato dal giornalista Andrea Giambruno sul palco del Green Building Forum Italia di Milano. “Non ho nulla contro le banche, ma negli ultimi tre anni le banche italiane hanno fatto 112 miliardi di utili – ha aggiunto Salvini – e quindi penso e chiederò che una parte dei fondi arrivi con gioia e entusiasmo da parte delle banche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

