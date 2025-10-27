Manovra Salvini | i banchieri non si lamentino diano contributo
Milano, 27 ott. (askanews) – “Abbiamo osato, come maggioranza di governo, chiedere che in un momento di difficoltà per tante famiglie, chi ha fatturato di più desse qualcosina. Gli unici che non si possono lamentare sono i banchieri. Se fai 112 miliardi di utili con le commissioni sui commercianti e con la differenza tra gli interessi, rimettere in circolo una parte di questi denari per rottamare le cartelle e per assumere un po’ di forze dell’ordine.”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, a Milano durante la presentazione del libro di Giuseppe Valditara. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Manovra, Meloni e Salvini alle banche: è giusto che ci diano una mano $manovra $salvini $meloni - X Vai su X
Manovra, Salvini attacca ancora le banche: "Per ogni lamentela chiediamo un miliardo di più" https://be.tg.la7.it/politica/manovra-salvini-attacca-banche-26-10-2025-246599 - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Salvini: i banchieri non si lamentino, diano contributo - (askanews) – “Abbiamo osato, come maggioranza di governo, chiedere che in un momento di difficoltà per tante famiglie, chi ha fatturato di più desse qualcosina. Riporta msn.com
Manovra, i banchieri si difendono. La Lega rilancia: “Pagherete di più” - “È doveroso che aiutino il settore sanitario, le famiglie e le imprese” ... Scrive repubblica.it
La guerra contro le banche, tutte le nuove minacce di Salvini. E la conta dei danni con la manovra - Ma quanto soffriranno davvero le banche italiane con le misure contenute nella manovra di Meloni? Da money.it