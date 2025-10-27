Manovra Orsini | Serve pensare a un piano industriale del Paese

“Oggi stiamo lavorando in modo serio per alcuni capitoli che crediamo siano da modificare, sul tema del credito d’imposta di utilizzo da parte di chi fa nuovi investimenti, anche sulla parte contributiva, sui temi della Pex. A noi serve pensare a un piano industriale del Paese che abbia una visione a tre anni e non solo a un anno, ma stiamo collaborando su questo, l’abbiamo fatto anche stamattina e continueremo a farlo nei prossimi giorni”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha commentato la manovra a margine dell’ assemblea pubblica di Federchimica a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

