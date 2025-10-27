Manovra | Nevi ' norma condivisa con banche contributo straordinario non tassa strutturale'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Io non sono particolarmente preoccupato perché questa è la coda di un dibattito che già c'è stato e ha portato alla definizione in manovra di una norma che è stata condivisa con il sistema bancario e che porta un contributo significativo del sistema bancario stesso perché sono 4 miliardi nel 2026 e 9 nel triennio". Così il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi, ospite al programma Start di Sky Tg24. "Un contributo straordinario - prosegue - non una tassa strutturale per attraversare questo momento ancora di grande difficoltà, per destinare queste somme ad aumentare la dotazione della sanità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Nevi, 'norma condivisa con banche, contributo straordinario non tassa strutturale'

Scopri altri approfondimenti

Manovra, Nevi (FI): “L’intesa con le banche non si discute, Giorgetti si è fatto garante” - X Vai su X

GIMBE BOCCIA LA MANOVRA: SSN IN CRISI E FONDI SOTTO IL 6% DEL PIL, BRICIOLE AL PERSONALE SANITARIO Il rapporto della Fondazione Gimbe sulla Legge di Bilancio 2026 è una bocciatura senza appello per l'operato del Governo Meloni. Nonos - facebook.com Vai su Facebook

MANOVRA: NEVI (FI): SU NORMA PER BANCHE NESSUNA PREOCCUPAZIONE - “Io non sono particolarmente preoccupato, perché quella sulle banche è semplicemente la coda di un dibattito che si è già svolto e che ha portato nella manovra alla definizione di una n ... Scrive 9colonne.it

Manovra, FdI contro la Lega: “Sulle banche chieda conto a Giorgetti”. Cambia la tassa sui dividendi - Asse con Forza Italia contro le richieste leghiste di un aumento del contributo a carico delle banche. Segnala repubblica.it

Manovra, Nevi (FI): “L’intesa con le banche non si discute, Giorgetti si è fatto garante” - Il portavoce di Forza Italia respinge la richiesta leghista di un aumento del contributo a carico degli istituti. Lo riporta repubblica.it