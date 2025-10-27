Manovra Meloni su contributo banche | 5 miliardi su 44 di profitti | possono essere soddisfatte

Arrivano le parole di Giorgia Meloni sul contributo delle banche previsto nella manovra, da un’anticipazione del nuovo libro di Bruno Vespa. “Ho spiegato che per mantenere i conti in ordine, occorrono delle risorse e le abbiamo chieste a chi, grazie a questa politica, ha avuto dei grandi benefici”, dice le premier a Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, come emerge nel nuovo libro del giornalista ‘Finimondo’, in uscita giovedì 30 ottobre per Mondadori-Rai Libri.. “Se cresce lo spread, se sale il rating dell’Italia, se le banche hanno potuto approfittare dei 200 miliardi messi a disposizione dal governo Conte per rinegoziare con la garanzia dello Stato prestiti che avevano già erogato, o dei crediti del superbonus, sempre grazie a Giuseppe Conte, – è il ragionamento della presidente del Consiglio – è giusto che quelle stesse banche ci diano una mano a continuare in una politica così profittevole. 🔗 Leggi su Lapresse.it

