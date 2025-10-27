Manovra Meloni | soddisfatti se banche ci danno 5 mld su 44 di profitti

Roma, 27 ott. (askanews) – “Non vogliamo tassare la ricchezza prodotta dalle aziende, perché daremmo un segnale sbagliato. Vogliamo un contributo sulla rendita accumulata per condizioni di mercato che la politica del governo ha fortemente contribuito a creare”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo nel nuovo libro di Bruno Vespa “Finimondo” in uscita giovedì 30 ottobre per Mondadori-Rai Libri. “Ho spiegato – continua Meloni secondo le prime anticipazioni sul volume – che per mantenere i conti in ordine, occorrono delle risorse e le abbiamo chieste a chi, grazie a questa politica, ha avuto dei grandi benefici: se cresce lo spread, se sale il rating dell’Italia, se le banche hanno potuto approfittare dei 200 miliardi messi a disposizione dal governo Conte per rinegoziare con la garanzia dello Stato prestiti che avevano già erogato, o dei crediti del superbonus, sempre grazie a Giuseppe Conte, è giusto che quelle stesse banche ci diano una mano a continuare in una politica così profittevole. 🔗 Leggi su Ildenaro.it