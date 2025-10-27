Manovra Meloni | Dalle banche 5 miliardi su 44 di profitti possono essere soddisfatte

(Adnkronos) – "Non vogliamo tassare la ricchezza prodotta dalle aziende, perché daremmo un segnale sbagliato. Vogliamo un contributo sulla rendita accumulata per condizioni di mercato che la politica del governo ha fortemente contribuito a creare". Così Giorgia Meloni a Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, nel nuovo libro di Bruno Vespa 'Finimondo' in uscita . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

