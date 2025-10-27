Manovra Meloni | Dalle banche 5 miliardi su 44 di profitti possono essere soddisfatte
(Adnkronos) – "Non vogliamo tassare la ricchezza prodotta dalle aziende, perché daremmo un segnale sbagliato. Vogliamo un contributo sulla rendita accumulata per condizioni di mercato che la politica del governo ha fortemente contribuito a creare". Così Giorgia Meloni a Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, nel nuovo libro di Bruno Vespa 'Finimondo' in uscita . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questi giorni Giorgia Meloni fará o dirà qualsiasi cosa pur di sviare l’attenzione dalla manovra finanziaria, soprattutto da quei capitoli che tolgono i soldi al Sud Italia. - facebook.com Vai su Facebook
Meloni e la manovra "delirio". Bozze, testi mai letti, liti Salvini-Tajani sulle banche. La premier: "Non facciamoci del male" - di @carusocarmelo - X Vai su X
Manovra, Meloni difende l'intervento sulle banche: "Ci diano 5 miliardi su 44 di profitti” - "Se cresce lo spread, se sale il rating dell'Italia, se le banche hanno potuto approfittare dei 200 miliardi messi a disposizione dal governo Conte per rinegoziare con la garanzia dello Stato prestiti ... Si legge su msn.com
Manovra, il conto che il governo Meloni chiede a banche e assicurazioni - Le azioni delle banche e ora anche delle assicurazioni rimangono osservati speciali a Piazza Affari. money.it scrive
Manovra: Meloni, banche hanno collezionato dividendi grazie alle scelte M5S - "Crediti superbonus e rinegoziazione prestiti" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Da ilsole24ore.com