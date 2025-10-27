Manovra la pace è lontana La Lega sfida le banche Abi | extraprofitti inesistenti

Sarà l’annunciato vertice a tre a Palazzo Chigi sui nodi della manovra a tentare di sciogliere quello più avviluppato, il contributo delle banche. Toccherà a Giorgia Meloni far siglare la tregua ai suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini in vista del passaggio parlamentare della legge. Almeno per il momento la pax bancaria appare lontana, almeno a giudicare l’incalzare del leader leghista, con minacce e rivendicazioni rispetto alla posizione dell’Abi che, con il presidente Antonio Patuelli, avvisa: "Nel linguaggio costituzionale e di diritto privato e pubblico italiano non esiste il concetto giuridico di extraprofitti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

