Manovra di Bilancio 2026 proroga dei bonus casa | chi avrà ancora le detrazioni

Leggioggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Disegno di legge di bilancio 2026 si occupa, al Titolo II, delle misure in materia fiscale e per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie. Nello specifico l’articolo 9 del DDL proroga per l’anno 2026, alle stesse condizioni previste per l’annualità corrente, una serie di detrazioni fiscali riconosciute ai contribuenti che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Tra le misure oggetto di modifica figura il Bonus ristrutturazione casa, la cui percentuale di detraibilità applicabile per l’anno 2025 (ivi compresa l’aliquota maggiorata per le abitazioni principali) è estesa anche agli interventi effettuati nel 2026. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

