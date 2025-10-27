Manovra di Bilancio 2026 proroga dei bonus casa | chi avrà ancora le detrazioni
Il Disegno di legge di bilancio 2026 si occupa, al Titolo II, delle misure in materia fiscale e per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie. Nello specifico l’articolo 9 del DDL proroga per l’anno 2026, alle stesse condizioni previste per l’annualità corrente, una serie di detrazioni fiscali riconosciute ai contribuenti che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Tra le misure oggetto di modifica figura il Bonus ristrutturazione casa, la cui percentuale di detraibilità applicabile per l’anno 2025 (ivi compresa l’aliquota maggiorata per le abitazioni principali) è estesa anche agli interventi effettuati nel 2026. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
Altre letture consigliate
Legge di Bilancio 2026: La nuova manovra introduce importanti novità: chi provoca naufragi o lancia SOS ingiustificati dovrà coprire i costi dei salvataggi in mare. Vengono rafforzati i controlli sui congedi della legge 104 e sui permessi parentali, con verific - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, la legge di bilancio trasmessa al Senato $manovra - X Vai su X
Manovra 2026 all’esame del Senato, dagli affitti brevi alle banche: le possibili modifiche - Le principali misure oggetto degli emendamenti dei partiti di maggioranza sul testo della Manovra 2026 attesi all’esame del Senato ... Segnala quifinanza.it
Manovra di bilancio 2026: Irpef, pensioni, bonus. Tutte le misure, punto per punto (il Testo ufficiale in PDF) - Approvata dal governo il 17 ottobre, la Manovra di bilancio 2026, la più stringata e restrittiva manovra degli ultimi anni, è stata finanziata con soli 18,7 ... Si legge su leggioggi.it
Quale sarà il destino dei bonus edilizi nel 2026? Vediamo le novità contenute nella prossima Legge di Bilancio - Le novità contenute nella prossima Legge di Bilancio per le detrazioni per l'edilizia previste per il prossimo 2026 ... rinnovabili.it scrive