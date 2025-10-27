Manovra dalle banche agli affitti brevi | cosa si deciderà nel vertice di maggioranza

Alla vigilia del vertice di maggioranza sulla Manovra, che dovrebbe tenersi oggi, continuano le schermaglie tra i partiti per piantare le loro bandierine e strizzare l’occhio al proprio elettorato. Così la Lega continua a cavalcare la crociata contro le banche, Forza Italia quella a favore delle banche. Sul contributo delle banche in Manovra Meloni vicina alla Lega. Sul tema ha parlato anche la presidente del Consiglio. Ferma sulla linea che è doveroso che le banche diano un contributo. Dunque più vicina alla Lega che non a Forza Italia. Se su 44 miliardi di profitti nel 2025 le banche – dice Giorgia Meloni nel nuovo libro di Bruno Vespa – “ce ne mettono a disposizione circa cinque per aiutare le fasce più deboli della società, credo che possiamo essere soddisfatti noi e che in fin dei conti possano esserlo anche loro”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

