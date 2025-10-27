Manovra Conte | Abbiamo fatto 4 proposte su no tax area assegno unico competitività e sanità – Il video

Open.online | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2025 "Intanto abbiamo presentato quattro proposte, su cui speriamo ci sia unione tra opposizione e che il Governo ci ripensi e ci ascolti. No tax area, assegno unico per le famiglie, competitività visto il calo della produzione industriale e più fondi alla sanità" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine della conferenza in cui è stata presantato il libro "Genocidio" di Rula Jebreal. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

manovra conte abbiamo fattoManovra, Conte: "Abbiamo fatto 4 proposte su no tax area, assegno unico, competitività e sanità" - (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2025 "Intanto abbiamo presentato quattro proposte, su cui speriamo ci sia unione tra opposizione e che il Governo ci ripensi e ci ascolti. Da quotidiano.net

manovra conte abbiamo fattoConte: “Hanno fatto una manovrina di tasse e tagli aprendo una voragine per le spese militari” - “Hanno fatto una manovrina di tasse e tagli aprendo una voragine senza fondo in spese militari e hanno il record di pressione fiscale degli ultimi dieci anni. Lo riporta blitzquotidiano.it

Manovra, Conte: è contro italiani e nel governo volano stracci su banche - (askanews) – “Nel governo volano stracci perché non hanno il coraggio di imporre una tassazione vera di fronte a 100 miliardi di euro di utili delle banche. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra Conte Abbiamo Fatto