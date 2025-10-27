Manovra Conte | Abbiamo fatto 4 proposte su no tax area assegno unico competitività e sanità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2025 "Intanto abbiamo presentato quattro proposte, su cui speriamo ci sia unione tra opposizione e che il Governo ci ripensi e ci ascolti. No tax area, assegno unico per le famiglie, competitività visto il calo della produzione industriale e più fondi alla sanità" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine della conferenza in cui è stata presantato il libro "Genocidio" di Rula Jebreal. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

