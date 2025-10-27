Manovra 2026 Conte | Governo delle tasse omaggia banche e signori della guerra
“ Questo è il governo delle tasse. Abbiamo la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni, nessun intervento vero o reale a favore delle imprese e neppure per i cittadini, per le fasce che soffrono di più, quelle più deboli e anche il ceto medio completamente impoverito. Però sono assolutamente concentrati per omaggiare i signori della guerra con 20 miliardi in tre anni, le banche con nessun intervento significativo e i colossi digitali del web. Abbiamo bisogno di intervenire per i cittadini, non a favore di chi già sta più bene e dei potenti”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Napoli per la presentazione dei candidati al Consiglio regionale della Campania a sostegno della candidatura a presidente di Roberto Fico, in merito alla manovra di bilancio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
