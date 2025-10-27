Manovra 2026 all’esame del Senato dagli affitti brevi alle banche | le possibili modifiche

Lavori in corso sulla Legge di Bilancio. Dal testo licenziato il 17 ottobre dal Consiglio dei Ministri, il Governo ha già apportato diversi correttivi sulla Manovra 2026, che è attesa adesso all’esame del Senato con la possibilità di ulteriori modifiche tramite emendamenti in Commissione o in Aula. In ballo ci sono soprattutto alcune delle tematiche più contese tra i partiti di maggioranza, dall’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi al contributo alle banche, dall’innalzamento dell’età pensionabile alle forze dell’ordine, fino alle richieste dei Comuni. Il tesoretto per gli emendamenti alla Manovra. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

