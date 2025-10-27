Manifattura a rischio Cna | L’ombra della crisi ora è dietro l’angolo

Sono tempi duri per la manifattura italiana e umbra. L’entrata in vigore dei pesanti dazi statunitensi che nei primi due mesi hanno già assestato un colpo fortissimo alle esportazioni, l’aumento dei costi energetici e della tassazione nazionale e locale, il blocco degli investimenti seguito all’espansione registrata nel post Covid, la carenza di manodopera e i nuovi vincoli legati alle politiche di sostenibilità, rischiano di mettere una pietra tombale su un settore che ha sempre rappresentato al meglio l’anima e le capacità dell’Italia. In Umbria i settori manifatturieri più in difficoltà sono quelli della moda, della meccanica e dell’ agroalimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

