Manicomi a cielo aperto sport da paura e caccia al tesoro | il programma della notte più spaventosa dell' anno
Fornace Zarattini si prepara a vivere Halloween con l’evento “Valtorium: il manicomio di Fornace Zarattini” che trasforma il quartiere in un palcoscenico di sport, misteri e adrenalina. L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre con un programma di attività per tutte le età, tra divertimento, enigmi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre la Luna all’Ultimo Quarto e il pianeta Giove daranno spettacolo nel cielo. I due oggetti saranno protagonisti di uno splendido bacio visibile da tutta l’Italia ? - facebook.com Vai su Facebook
La novità di quest’anno. Fit Festival, sport and more. Grande palestra a cielo aperto - GROSSETOLa Notte Visibile della Cultura 2025 si arricchisce quest’anno di un appuntamento speciale: la terza edizione del Fit Festival – Sport and More, un evento che trasformerà il cuore di Grosseto ... Scrive lanazione.it
Termoli palestra a cielo aperto con Sport City Day - Una maratona sportiva con 20 discipline da praticare in pieno centro a Termoli insieme alle associazioni che organizzeranno dimostrazioni tra musica e allegria. Lo riporta ansa.it
Una grande palestra a cielo aperto. Lo sport conquista il centro di Aulla - Una grande palestra all’aperto è diventato sabato il centro di Aulla per la sesta edizione della Giornata dello Sport. Si legge su lanazione.it