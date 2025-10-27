Mandano in tilt impianto elettrico e videosorveglianza poi la razzia di cavi | colpo grosso nella zona industriale

Lecceprima.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CAVALLINO – Maxi furto di rame nella zona industriale di Cavallino. Una banda manda in tilt l’impianto elettrico e mette fuori uso l’intero circuito di videosorveglianza: via coi cavi smontati dai pozzetti accanto ai pannelli fotovoltaici. È accaduto fra la notte e l’alba, ai danni dell’azienda. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

