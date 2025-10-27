Mancini alla Juve, l’accordo con Giuntoli e il no della proprietà: tutti i retroscena su quanto accaduto prima dell’arrivo di Tudor. L’esonero di Igor Tudor, arrivato al culmine di una crisi nerissima (otto partite senza vittorie), chiude un cerchio e un’avventura nata sotto una cattiva stella. L’allenatore croato, come emerge dai retroscena, non è mai stato la prima scelta della Juventus, né al momento del suo arrivo a marzo, né al momento della sua conferma a giugno. È stato un ripiego, una soluzione di comodo, e la rottura di oggi è la logica conseguenza di un rapporto mai realmente decollato con la nuova dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mancini alla Juve, l’accordo con Giuntoli e il no della proprietà: cosa successe 7 mesi fa e perché l’ex CT potrebbe essere un nome forte per il post Tudor