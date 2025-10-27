Mancata stabilizzazione del personale Asu lavoratori pronti allo sciopero
Il personale Asu del comune di Villafranca Tirrena è pronto allo sciopero. Tra i motivi della protesta, come annunciato in una nota dalla Fp Cgil, figura la mancata stabilizzazione dei lavoratori, pronti a incrociare le braccia nelle prossime settimana. Per il sindacato la scelta di giungere allo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia chiede risposte sulla mancata stabilizzazione degli Oss che furono protagonisti al tempo del Covid: "Il Campo largo li ha traditi".
Messina, mancata stabilizzazione del personale ASU del Comune di Villafranca Tirrena, lavoratori pronti allo sciopero | DETTAGLI - Se le procedure di raffreddamento di cui la FP CGIL ha richiesto l'avvio, si concluderanno in modo negativo, il personale ASU del Comune di Villafranca Tirrena sarà pronto allo sciopero
Partita la procedura per la stabilizzazione del personale ASU dislocato negli uffici regionali - Finalmente è partita la procedura per la stabilizzazione del personale ASU dislocato negli uffici regionali.
Via libera al piano assunzioni 2025 di Sas, parte il percorso di stabilizzazione dei precari Asu - Il governo Schifani ha approvato l'appendice al Piano assunzionale 2025 della Servizi Ausiliari Sicilia (SAS), che prevede l'ingresso di altri lavoratori provenienti dal bacino ASU.