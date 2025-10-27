Mancata stabilizzazione del personale Asu lavoratori pronti allo sciopero

Il personale Asu del comune di Villafranca Tirrena è pronto allo sciopero. Tra i motivi della protesta, come annunciato in una nota dalla Fp Cgil, figura la mancata stabilizzazione dei lavoratori, pronti a incrociare le braccia nelle prossime settimana. Per il sindacato la scelta di giungere allo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

