Malviventi in bicicletta scippano una donna ai Rizzi

Gli scippi vecchio stile non passano mai di moda. Nella mattinata di oggi, 27 ottobre, una donna di Udine nata nel 1966 stava camminando in via delle Scienze, in zona Rizzi, quando è stata avvicinata da due malviventi che pedalavano in bicicletta. È bastato un secondo per strapparle dal braccio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it