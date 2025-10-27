Malesia Trump scatenato si unisce ai passi dei ballerini che lo accolgono con musiche tradizionali all' aeroporto di Kuala Lumpur - VIDEO
Atterrato nella capitale malese in vista del summit dell'Asean, Trump è stato accolto dal premier Anwar Ibrahim e da una schiera di danzatori. Il tycoon si è unito ai passi di danza improvvisando una mini coreografia, prima di sventolare insieme le bandiere Usa e della Malesia Una cerimonia d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il presidente statunitense Donald Trump ha presieduto la firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. La cerimonia si è svolta in Malesia, prima tappa del tour asiatico del tycoon. L'accordo è stato sottoscritto dal premier thailandese Anutin - facebook.com Vai su Facebook
Accoglienza festosa in Malesia per Donald Trump. Durante la cerimonia ufficiale, il presidente statunitense si è lasciato coinvolgere nei ritmi locali, improvvisando qualche passo di danza tra sorrisi e applausi - X Vai su X
Attivisti Malesia contro Trump all'Asean, 'sostiene Israele' - Dal 26 al 28 ottobre è previsto a Kuala Lumpur il 47° Vertice Asean, al quale dovrebbe partecipare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riporta ansa.it
Trump scatenato: "Dazi al 100% sui film realizzati fuori dagli Usa". In arrivo tariffe anche sui mobili - Dazi, Trump: "Tariffe al 100% su film realizzati fuori dagli Usa" Il presidente americano Donald Trump ha annunciato dazi al 100% sui film realizzati al di fuori degli Stati Uniti, per risolvere - Da affaritaliani.it