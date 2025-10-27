Malesia Trump scatenato si unisce ai passi dei ballerini che lo accolgono con musiche tradizionali all' aeroporto di Kuala Lumpur - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atterrato nella capitale malese in vista del summit dell'Asean, Trump è stato accolto dal premier Anwar Ibrahim e da una schiera di danzatori. Il tycoon si è unito ai passi di danza improvvisando una mini coreografia, prima di sventolare insieme le bandiere Usa e della Malesia Una cerimonia d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

malesia trump scatenato si unisce ai passi dei ballerini che lo accolgono con musiche tradizionali all aeroporto di kuala lumpur video

© Ilgiornaleditalia.it - Malesia, Trump scatenato si unisce ai passi dei ballerini che lo accolgono con musiche tradizionali all'aeroporto di Kuala Lumpur - VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Attivisti Malesia contro Trump all'Asean, 'sostiene Israele' - Dal 26 al 28 ottobre è previsto a Kuala Lumpur il 47° Vertice Asean, al quale dovrebbe partecipare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riporta ansa.it

Trump scatenato: "Dazi al 100% sui film realizzati fuori dagli Usa". In arrivo tariffe anche sui mobili - Dazi, Trump: "Tariffe al 100% su film realizzati fuori dagli Usa" Il presidente americano Donald Trump ha annunciato dazi al 100% sui film realizzati al di fuori degli Stati Uniti, per risolvere - Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Malesia Trump Scatenato Unisce