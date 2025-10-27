Malagò sull’abbattimento di San Siro | fate un viaggio a Madrid dove il Bernabeu non ha meno storia di San Siro

Inter e Milan hanno ottenuto il via libera per la vendita dello stadio San Siro dal Consiglio comunale di Milano. Il progetto prevede che venga realizzato un nuovo impianto e San Siro verrà abbattuto.  Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 ed ex numero uno del Coni, intervenuto in video-collegamento all’evento organizzato da Il Giornale alla Fondazione Feltrinelli, ha parlato del nuovo San Siro   «Il mondo va assolutamente in quella direzione, ed è un dato di fatto». Malagò ha parlato del futuro di San Siro: « Milano era particolarmente certa di restare fuori dal grande giro degli stadi e dei grandi eventi, si è visto con la finale di Champions e poi con gli Europei del 2022. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

