Malagò sul nuovo San Siro | Il Mondo va in quella direzione A chi è contrario dico questo

Inter News 24 Le parole di Giovanni Malagò, noto politico, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Giovanni Malagò ha parlato a margine di un evento della Fondazione Feltrinelli della situazione per il nuovo San Siro di Inter e Milan. NUOVO SAN SIRO – Il mondo va assolutamente in quella direzione, ed è un dato di fatto. Milano era particolarmente certa di restare fuori dal grande giro degli stadi e dei grandi eventi, si è visto con la finale di Champions. MESSAGGIO A CHI E’ CONTRARIO – Al di là dei romantici e della Scala del calcio, vi scongiuro: fate un viaggio a Madrid, dove il Bernabeu non ha meno storia di San Siro, o a Barcellona con il Camp Nou. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Malagò sul nuovo San Siro: «Il Mondo va in quella direzione. A chi è contrario dico questo»

