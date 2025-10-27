Màkari 4 anticipazioni terza puntata di domenica 2 novembre 2025

© Kinorama sas Valentina Glorioso L’estate è finita ma su Rai 1 continuerà a vivere con la nuova stagione di Màkari, ambientata come sempre in una Sicilia assolata che, nonostante i tanti drammi che la affliggono, sembra un bozzolo etereo e fuori dal tempo. Protagonista indiscusso delle nuove quattro puntate il Saverio Lamanna di Claudio Gioè, con accanto l’immancabile Peppe Piccionello (Domenico Centamore), che lo aiuterà nelle indagini e gli farà da spalla nella sua complicata vita privata. Tratta da racconti (uno inedito) e romanzi di Gaetano Savatteri, la serie Palomar vede nel cast fisso Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr e l’esordiente Giovanna Rosace. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

