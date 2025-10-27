Maiorino M5S | Alla sinistra manca un leader | INTERVISTA ESCLUSIVA

Sulla possibilità che a candidarsi come leader della coalizione sia proprio il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, la senatrice risponde tranquilla: "Immagino di sì, sarebbe estremamente legittimo" L'articolo Maiorino (M5S): “Alla sinistra manca un leader” INTERVISTA ESCLUSIVA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Maiorino (M5S): “Alla sinistra manca un leader” | INTERVISTA ESCLUSIVA

La senatrice pentastellata Maiorino dà della "cheerleader" alla Meloni. La candidata di Avs Souzan Fatayer esalta i "martiri" palestinesi. La sinistra denuncia un'emergenza democratica che non esiste. Ecco i peggiori della settimana #IlGiornale #IlPodio - facebook.com Vai su Facebook

Da “cortigiana” a “cheerleader”: il solito triste copione della sinistra. La deputata M5S Alessandra Maiorino insulta la Premier Meloni con parole inaccettabili e offensive Noi scegliamo serietà, rispetto e responsabilità. Chi governa non ha bisogno di insultare. - X Vai su X

Maiorino (M5s) a Meloni: "Gaza? Lei è la cheerleader di Trump". Bagarre in Senato Maiorino (M5s) a Meloni: “Gaza? Lei è la cheerleader di Trump, tenga la schiena dritta ... - “Lei ha capito benissimo che le piazze non erano solo per Gaza, ma anche contro lei. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Il gesto di Meloni durante l'intervento di Maiorino (M5s) al Senato - (Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 Ecco il gesto di Meloni con le mani durante l'intervento di Maiorino (M5s) al Senato. Come scrive quotidiano.net

Flotilla per Gaza, scontro tra M5s e Pd: Maiorino attacca, Scotto replica: “Noi in mare, lei in tv” - Alta tensione tra M5s e Pd sulla Flotilla per Gaza: Alessandra Maiorino accusa i dem di non essere sulle navi degli attivisti, ma su imbarcazioni osservatrici. Lo riporta affaritaliani.it