Mail minacciose all' educatore socio sanitario | denunciato

Padovaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Piazzola sul Brenta hanno denunciato in stato di libertà un 44enne di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine, residente nell’alta padovana, poiché ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

mail minacciose educatore socioMail minacciose all'educatore socio sanitario: denunciato - Un 44enne albanese residente nell'alta padovana il 24 ottobre ha inviato attraverso la posta elettronica espliciti messaggi intimidatori nei quali si è fotografato anche con una pisola in mano. Scrive padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Mail Minacciose Educatore Socio