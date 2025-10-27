Magma 2025

Italia, Francia, Spagna, Germania, Usa, Russia, Iran, Macedonia del Nord, Austria, Cambogia, Grecia, Giappone, Ucraina, Repubblica Ceca, Bielorussia, Regno Unito, Lituania e Marocco. Diciotto Paesi per 28 cortometraggi che rappresentano il meglio del cinema breve contemporaneo: Magma – Mostra di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La7. . Domenica 26 ottobre, in prima serata su La7, torna “Magma. Mattarella, il delitto perfetto”. Il docufilm ripercorre la morte di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia assassinato il 6 gennaio 1980, indagando i retroscena e i possibili collegame - facebook.com Vai su Facebook

MAGMA - Mattarella, il delitto perfetto - L’omicidio del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, avvenuto il 6 gennaio 1980, è il nodo da cui iniziare a sbrogliare una matassa che ... la7.it scrive

Concorso internazionale, sperimentazione e cinema siciliano: tutto questo è Magma 2025 - Italia, Francia, Spagna, Germania, Usa, Russia, Iran, Macedonia del Nord, Austria, Cambogia, Grecia, Giappone, Ucraina, Repubblica Ceca, Bielorussia, Regno Unito, Lituania e Marocco. Da blogsicilia.it

Inaugurata a Librino la Porta dei Sogni, tremila mattonelle con tre nuove opere - Una festa di sogni, arte e comunità ha attraversato Librino, quando 3000 bambini delle scuole, con le mamme, i docenti e ... Come scrive 98zero.com