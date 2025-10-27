“Siamo sempre arrivati a una conclusione positiva, non abbiamo mai avuto una divisione in aula, non ci sarà neanche questa volta”. Il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, a due giorni dall’avvvio del’iter parlamentare sulla manovra assicura che come sempre la maggioranza troverà la quadra. A dispetto delle opposizioni che da giorni speculano sul pressing di Salvini sul nodo banche. Non è escluso un prossimo vertice di maggioranza per limare le divergenze. Intervistato da La Stamp a, l’esponente di FdI invita partiti e banche ad abbassare i toni e a guardare al voto parlamentare che ha sempre visto unito il centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Maggioranza verso la quadra, le sinistre si rassegnino. Foti: "Noi mai divisi in Aula", Tajani: "Confronto sempre leale"