Maggioranza verso la quadra le sinistre si rassegnino Foti | Noi mai divisi in Aula Tajani | Confronto sempre leale
“Siamo sempre arrivati a una conclusione positiva, non abbiamo mai avuto una divisione in aula, non ci sarà neanche questa volta”. Il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, a due giorni dall’avvvio del’iter parlamentare sulla manovra assicura che come sempre la maggioranza troverà la quadra. A dispetto delle opposizioni che da giorni speculano sul pressing di Salvini sul nodo banche. Non è escluso un prossimo vertice di maggioranza per limare le divergenze. Intervistato da La Stamp a, l’esponente di FdI invita partiti e banche ad abbassare i toni e a guardare al voto parlamentare che ha sempre visto unito il centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Maggioranza verso il vertice: la Lega rilancia sulle banche, Forza Italia insiste sugli affitti brevi - facebook.com Vai su Facebook
Manovra a difesa dei profitti, verso un’economia di guerra Legge di bilancio: l’austerità scambiata per stabilità e credibilità. Un’altra «manina» tasserà i dividendi delle holding E scoppia il nuovo caso che divide la maggioranza Roberto Ciccarelli - X Vai su X
La maggioranza trova la quadra sulla Manovra 2026: verso contributo di 4,5 miliardi da banche e assicurazioni - Conferma del bonus mamme, proroga dell’ agevolazione fiscale per le ristrutturazioni, taglio dell’ Irpef fino a 50 mila euro. Scrive msn.com