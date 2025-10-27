Maggioli l’innovazione passa per la cura dei dipendenti

"SUPPORTARE i neo-genitori non è un optional, è un asset strategico". Cristina Maggioli (nella foto), consigliere delegato alle Risorse umane, riassume così la filosofia della family company romagnola. In un periodo in cui alcune grandi aziende internazionali sembrano arretrare sul tema dei diritti dei lavoratori, il gruppo ICT con sede a Santarcangelo, nel Riminese, punta a trattenere talenti e valorizzare le persone garantendo benessere, con particolare attenzione a chi diventa genitore. "Ogni fase della vita dei nostri dipendenti va accompagnata – spiega – perché solo così possiamo offrire pari opportunità e sviluppo professionale a tutti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

