Maggioli l’innovazione passa per la cura dei dipendenti

Quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"SUPPORTARE i neo-genitori non è un optional, è un asset strategico". Cristina Maggioli (nella foto), consigliere delegato alle Risorse umane, riassume così la filosofia della family company romagnola. In un periodo in cui alcune grandi aziende internazionali sembrano arretrare sul tema dei diritti dei lavoratori, il gruppo ICT con sede a Santarcangelo, nel Riminese, punta a trattenere talenti e valorizzare le persone garantendo benessere, con particolare attenzione a chi diventa genitore. "Ogni fase della vita dei nostri dipendenti va accompagnata – spiega – perché solo così possiamo offrire pari opportunità e sviluppo professionale a tutti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

maggioli l8217innovazione passa per la cura dei dipendenti

© Quotidiano.net - Maggioli, l’innovazione passa per la cura dei dipendenti

News recenti che potrebbero piacerti

maggioli l8217innovazione passa curaMaggioli, l’innovazione passa per la cura dei dipendenti - Cristina Maggioli (nella foto), consigliere delegato alle Risorse ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maggioli L8217innovazione Passa Cura