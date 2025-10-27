Macron e Lecornu sotto ricatto o così o cade il governo

Il Lecornu bis, il secondo governo di Sébastien Lecornu, è nuovamente appeso a un filo. Dopo aver schivato due mozioni di censura lo scorso 16 ottobre, il primo ministro francese potrebbe avere le ore contate: il Partito socialista (Ps), che lo aveva salvato dieci giorni non votando la sfiducia in cambio della promessa della sospensione della riforma delle pensioni, ha annunciato che senza nuove concessioni sulla manovra finanziaria per il 2026 staccherà la spina. «Se non ci saranno cambiamenti entro lunedì, è finita», ha avvertito venerdì Olivier Faure, primo segretario del Ps. «Per ora siamo molto lontani dall’obiettivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Macron e Lecornu sotto ricatto, "o così o cade il governo"

