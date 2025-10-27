Macerata mai doma E Ravenna capitola

RAVENNA BANCA FISIOMED: Fabi, Novello 8, Pedron 1, Garello 1, Fall 16, Diaferia 6, Ambrose 5, Zhelev 8, Karyagin 27, Becchio, Gabbanelli (L1), Dolcini (L2). NE: Talevi. All: Giannini, Ass: Leoni CONSAR RAVENNA: Dimitrov 18, Gottardo, Ciccolella, Canella 6, Bartolucci 13, Russo 9, Zlatanov 24, Bertoncello, Goi (L1). NE: Gottardo, Iurlaro, Giacomini, Gabellini. All. Valentini, Ass. Di Lascio Arbitri: Michele Marotta e Riccardo Faia. Parziali: 25-23, 15-25, 24-26, 25-22, 15-8 Note: Mvp: Karyagin Una Macerata mai doma vince la partita contro Ravenna e allunga il passo nell’A2 di volley maschile dopo la vittoria colta a Catania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Macerata mai doma. E Ravenna capitola

