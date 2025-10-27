Ma quale Napoli? Vado a prendere i soldi in Grecia | Addio all’idolo dei tifosi mega contratto firmato

Napolipiu.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ma quale Napoli? Vado a prendere i soldi in Grecia Addio allidolo dei tifosi, mega contratto firmato"> Una decisione che ha sorpreso i tantissimi tifosi Napoli. Ora bisognerà capire come reagirà la squadra partenopea. Nel calcio moderno, la fedeltà a una maglia è diventata sempre più rara. I calciatori, spesso giovani e guidati da procuratori ambiziosi, scelgono la strada più redditizia anziché quella del cuore. Gli anni in cui un giocatore restava per tutta la carriera in un club sembrano appartenere a un’altra epoca: oggi il richiamo dei grandi stipendi e dei bonus milionari supera quasi sempre l’attaccamento ai colori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

ma quale napoli vado a prendere i soldi in grecia addio all8217idolo dei tifosi mega contratto firmato

© Napolipiu.com - Ma quale Napoli? Vado a prendere i soldi in Grecia | Addio all’idolo dei tifosi, mega contratto firmato

Argomenti simili trattati di recente

Napoli, Osi ai saluti. Cronache di Napoli: "Osimhen al Galatasaray, 45 milioni di acconto. Pronti i soldi per Nunez" - Gli azzurri attendono i 45 milioni dal club turco per poter chiudere l'operazione con l'attaccante uruguaiano, ma sullo ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Vado Prendere Soldi