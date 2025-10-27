Ma che senso ha uno sport così?

“Chi ha giocato Ascoli–Samb non ha più paura di niente.” Lo diceva, prima di un Roma-Lazio, Carletto Mazzone, che di pallone e di uomini ne capiva parecchio. E in effetti, dopo aver visto il derby marchigiano tornare in campo dopo trentanove anni, si capisce bene cosa intendesse. Un clima da tregua armata, centinaia di agenti, strade chiuse, tifosi “schedati”, scuole che domani, mercoledì (secondo match in tre giorni) a San Benedetto chiuderanno prima per evitare guai. E tutto questo. per una partita di calcio. Ad Ascoli, per la gara di campionato di serie C, 300 agenti a vigilare su uno stadio pieno solo a metà: niente tifosi ospiti, niente colori mescolati, niente sfottò da bar o abbracci improvvisi dopo il gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti simili trattati di recente

Un nuovo impegno per la collettività! Con grande emozione e senso di responsabilità, condivido con voi la mia nomina ad Assessore comunale di #Anzio con deleghe al Turismo e Spettacolo; Politiche Giovanili e Sport; Commercio, Industria, Artigianato, Agric - facebook.com Vai su Facebook

Ma che senso ha uno sport così? - Lazio, Carletto Mazzone, che di pallone e di uomini ne capiva parecchio. Scrive msn.com

Il senso dello sport per Pennetta, Chechi e Macchi: "Ci ha insegnato a superare i problemi" - Lo ha sottolineato Flavia Pennetta, una dei tre protagonisti, insieme a Filippo Macchi e Jury Chechi. Secondo gazzetta.it