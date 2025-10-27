M5s Danilo Toninelli irride Giuseppe Conte | Una farsa

Un tempo fu "democrazia diretta", almeno così sostenevano senza il timore di cadere nel ridicolo. Oggi, invece, è solo e soltanto Giuseppe Conte. Si parla del M5s e della farsesca riconferma del presunto avvocato del popolo a leader del partito. Già, Conte confermato con 53.353 preferenze. Una vittoria inevitabile, dato che era l'unico candidato. Vicenda grottesca, così come era grottesco il quesito proposto ai votanti: "Sei favorevole all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell’associazione Movimento 5 Stelle?". L'89,3% ha votato a favore, il 10,7% si è schierato contro la riconferma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

