Lynk & Co 08 | al volante del Suv plug-in da 200 km di autonomia in elettrico

Nel 2025 l'offerta Lynk & Co si amplia con l'arrivo della 08, secondo modello plug-in hybrid della casa, ma con filosofia del funzionamento dei due motori opposto a quello visto in precedenza. Se sulla 01 avevamo un motore elettrico a supporto di quello endotermico per 75 km circa di autonomia in modalità 100% elettrica, sul D-Suv premium è il contrario. La generosa batteria da quasi 40 kWh permette 200 km in modalità a zero emissioni, con il 1.5 turbo benzina da 137 Cv chiamato al minimo sforzo e solo in caso di necessità. Con una potenza di ricarica fino a 85 kW, la Lynk & Co 08 si propone come una delle auto ibride ricaricabili più interessanti del momento, sebbene manchino tasti fisici sulla plancia e gli aiuti alla guida siano un po' insistenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lynk & Co 08: al volante del Suv plug-in da 200 km di autonomia in elettrico

