L’Xbox di nuova generazione è un ibrido tra console e PC con multiplayer online gratis per un report
La prossima Xbox non sarà solo una console, ma una vera e propria rivoluzione nel concetto stesso di piattaforma da gioco. Ad affermarlo è un nuovo report di WindowsCentral, firmato dal giornalista Jez Corden, secondo il quale Microsoft sta preparando un dispositivo che combinerà la potenza e la libertà di un PC con la semplicità tipica delle console. Il progetto, definito internamente come Xbox Next Gen, sarà costruito su un’architettura Windows completa, permettendo di installare e giocare titoli da negozi digitali esterni come Steam, GOG, Epic Games Store e Battle.net. Un cambiamento epocale che potrebbe ridefinire l’identità di Xbox e di tutto il settore console. 🔗 Leggi su Game-experience.it
