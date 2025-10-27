Lutto nella comunità delle suore domenicane di Iolo Addio a madre Domenica

Lanazione.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 27 ottobre 2025 – Lutto per le Domenicane di Santa Maria del Rosario di Iolo. È scomparsa ieri sera, domenica 26 ottobre,  madre Domenica, al secolo Anna Farinaccio. Da tempo malata, si è spenta all’età di 86 anni nella Casa Madre di via Saffi. Originaria di Colletorto in Molise, era arrivata da bambina a Iolo per entrare a far parte della comunità religiosa. Donna energica e intraprendente era stata priora generale e aveva guidato la congregazione per due mandati tra la fine degli anni Novanta e i primi del Duemila. Fu mandata in missione in Polonia per iniziare una presenza religiosa in quel paese, al tempo ancora sotto il regime comunista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lutto nella comunit224 delle suore domenicane di iolo addio a madre domenica

© Lanazione.it - Lutto nella comunità delle suore domenicane di Iolo. Addio a madre Domenica

Altri contenuti sullo stesso argomento

lutto comunit224 suore domenicanePrato, addio a madre Domenica delle Domenicane di Iolo - Ieri sera è morta madre Domenica, aveva 86 anni ed è deceduta nella Casa Madre in via Saffi. Si legge su toscanaoggi.it

Addio suore domenicane, il monastero diventa proprietà del Comune - In virtù di un atto del notaio Fulvio Pinto del 1966, sarà di proprietà dell’Ente Conservatorio Santa Maria delle Grazie — e quindi del Comune di Sorrento — la parte dell’edificio di Santa Maria delle ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lutto Comunit224 Suore Domenicane