Lutto nella comunità delle suore domenicane di Iolo Addio a madre Domenica
Prato, 27 ottobre 2025 – Lutto per le Domenicane di Santa Maria del Rosario di Iolo. È scomparsa ieri sera, domenica 26 ottobre, madre Domenica, al secolo Anna Farinaccio. Da tempo malata, si è spenta all’età di 86 anni nella Casa Madre di via Saffi. Originaria di Colletorto in Molise, era arrivata da bambina a Iolo per entrare a far parte della comunità religiosa. Donna energica e intraprendente era stata priora generale e aveva guidato la congregazione per due mandati tra la fine degli anni Novanta e i primi del Duemila. Fu mandata in missione in Polonia per iniziare una presenza religiosa in quel paese, al tempo ancora sotto il regime comunista. 🔗 Leggi su Lanazione.it
