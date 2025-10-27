Lutto nel mondo del calcio si è spento Silvano Bini ex presidente dell’Empoli | aveva 96 anni L’omaggio del sindaco di Empoli | Empolese doc

Lutto nel mondo del calcio, si è spento Silvano Bini, ex presidente dell’Empoli. L’omaggio dal Sindaco della città toscana: «Un abbraccio grande grande» È con grande tristezza che si annuncia la morte di Silvano Bini, storico presidente dell’Empoli Calcio, all’età di 96 anni. Un simbolo del club toscano, Bini ha ricoperto ruoli di grande importanza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lutto nel mondo del calcio, si è spento Silvano Bini, ex presidente dell’Empoli: aveva 96 anni. L’omaggio del sindaco di Empoli: «Empolese doc»

Altri contenuti sullo stesso argomento

