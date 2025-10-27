Lutto nel calcio muore Silviano Bini storico dirigente dell’Empoli

È morto a 96 anni Silvano Bini, storico dirigente dell’Empoli Calcio. Dal 1947 al 1996 ha ricoperto ruoli nella società azzurra fino a diventare presidente, è stato segretario, direttore generale e direttore sportivo. Durante la sua esperienza nel club empolese, iniziata a soli diciotto anni, ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

