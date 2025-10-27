Lutto nel calcio morto il campione di Serie A | l’annuncio improvviso

– Il calcio internazionale è in lutto per la scomparsa di José Manuel Ochotorena, ex portiere e allenatore di livello mondiale, deceduto all’età di 64 anni dopo una lunga malattia. La notizia, diffusa improvvisamente, ha generato un’ondata di commozione tra colleghi, tifosi e club, evidenziando il segno profondo lasciato da Ochotorena nella storia del calcio europeo. La sua figura, pur sempre discreta, è stata fondamentale sia sul campo che nelle vesti di tecnico, guadagnandosi il rispetto trasversale di generazioni di sportivi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lutto nel calcio, morto il campione di Serie A: l’annuncio improvviso

