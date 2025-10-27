L' utopia al centro della nuova stagione della Fondazione Luigi Bon

Un anno fa il rinnovato Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto ospitava per la prima volta la stagione della Fondazione Luigi Bon, insieme al centenario Teatro Luigi Bon di Colugna, indispensabile luogo di spettacolo, creazione e produzione. A distanza di 365 giorni si rinnova questo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Giovedì 23 ottobre prende il via la rassegna "Schermi futuri. L'AI tra utopia e distopia", organizzata dal Greenwich D'essai in collaborazione con la Cineteca Sarda-Società Umanitaria, con l'Associazione ScienzaSocietàScienza e il Centro Internazionale del

«Non è utopia. È la realtà quotidiana di migliaia di cooperative che generano valore senza distruggere legami.» Maurizio Gardini (@Confcooperativ1) su @MilanoFinanza: la vera crescita è quella che mette al centro le persone e i territori.

La nuova stagione del Piccolo Teatro mette al centro i rapporti umani - 26 all'intreccio che lega spettatore e attore, palco e città, singolare e plurale, intitolandola "Complemento di relazione".