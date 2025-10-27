L' uragano Melissa sta travolgendo i Caraibi come seguire il suo percorso in tempo reale

Wired.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tempesta di categoria 5 punta sulla Giamaica: ecco tutti gli strumenti per seguirne il percorso in tempo reale, dai satelliti NOAA ai modelli meteorologici avanzati. 🔗 Leggi su Wired.it

