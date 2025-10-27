L' uragano Melissa spaventa i Caraibi | è diventato di categoria 5 venti oltre i 250 km h

Adesso Melissa fa davvero paura. La potenza dell'uragano è aumentata rapidamente, raddoppiando la sua intensità nel fine settimana e raggiungendo il raro livello di categoria 5, il più alto, con venti in grado di sferzare a 256 chilometri orari. Secondo le stime del National Hurricane Center. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Uragano Melissa pronto all'impatto (Video): venti ad oltre 250 km/h e piogge torrenziali verso la Giamaica - facebook.com Vai su Facebook

Prigionieri di Melissa. “Bloccati dall’uragano, fuggiamo ai piani alti” - X Vai su X

L’uragano Melissa verso i Caraibi: 1,6 milioni i bambini a rischio - Il direttore regionale Benes: «Tutti gli sforzi per prepararsi all’arrivo sono fondamentali per mitigare i danni e la perdita di vite umane nelle comunità più vulnerabili ... Da romasette.it

Uragano nei Caraibi: Melissa è una catastrofe. Atteso rinforzo a Cat. 5 - L’uragano Melissa ha compiuto il salto temuto: da tempesta tropicale si è trasformato in un Categoria 3 nel cuore dei Caraibi, puntando il suo “occhio” ... Lo riporta msn.com

Uragano Melissa: minaccia storica sui Caraibi - L’Uragano Melissa si intensifica rapidamente verso Categoria 5: rischio devastante di venti distruttivi, piogge torrenziali e frane in Giamaica, Haiti ed Est Cuba. Come scrive retemeteoamatori.it