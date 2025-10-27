L’uragano Melissa semina il panico nei Caraibi La Giamaica si prepara all’impatto | Il più forte negli ultimi 37 anni

Open.online | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uragano Melissa si sta abbattendo con forza crescente sui  Caraibi. La tempesta, ormai classificata di  categoria 5, è diretta verso la  Giamaica, dove le autorità hanno ordinato la chiusura di tutti gli  aeroporti  e invitato la popolazione a restare in casa. Secondo il National Hurricane Center degli Stati Uniti, Melissa rappresenta una « situazione molto preoccupante ». Le previsioni indicano piogge tra 50 e 75 centimetri, con punte fino a  un metro di precipitazioni  in due giorni e venti fino a 250 chilometri orari. Onde alte oltre i tre metri minacciano la costa meridionale dell’isola. Gli esperti hanno fatto sapere che potrebbe trattarsi della tempesta più forte degli ultimi 37 anni, dai tempi dell’uragano Gilbert del 1988. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Semina il panico in stazione e sfregia un 26enne al volto: è grave - Un 26enne egiziano è stato colpito al volto con una bottiglia rotta in ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: L8217uragano Melissa Semina Panico