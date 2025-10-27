L’uragano Melissa semina il panico nei Caraibi La Giamaica si prepara all’impatto | Il più forte negli ultimi 37 anni
L’uragano Melissa si sta abbattendo con forza crescente sui Caraibi. La tempesta, ormai classificata di categoria 5, è diretta verso la Giamaica, dove le autorità hanno ordinato la chiusura di tutti gli aeroporti e invitato la popolazione a restare in casa. Secondo il National Hurricane Center degli Stati Uniti, Melissa rappresenta una « situazione molto preoccupante ». Le previsioni indicano piogge tra 50 e 75 centimetri, con punte fino a un metro di precipitazioni in due giorni e venti fino a 250 chilometri orari. Onde alte oltre i tre metri minacciano la costa meridionale dell’isola. Gli esperti hanno fatto sapere che potrebbe trattarsi della tempesta più forte degli ultimi 37 anni, dai tempi dell’uragano Gilbert del 1988. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
L’#uragano #Melissa continua a sorprendere: raggiunta un’eccezionale temperatura dell’occhio - facebook.com Vai su Facebook
Uragano Melissa, anche gli Hurricane Hunters della NOAA costretti a scappare dall'occhio del ciclone - X Vai su X
Semina il panico in stazione e sfregia un 26enne al volto: è grave - Un 26enne egiziano è stato colpito al volto con una bottiglia rotta in ... Come scrive ilrestodelcarlino.it