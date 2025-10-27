L'uragano Melissa minaccia la Giamaica venti fino a 250 km h | Uno dei più forti in assoluto

L’uragano Melissa, ora di categoria 4 e in rapido rafforzamento verso la 5, minaccia la Giamaica con venti fino a 250 kmh, piogge torrenziali e mareggiate. Il climatologo Giulio Betti a Fanpage.it: "Fenomeno che possiamo collegare inequivocabilmente al cambiamento climatico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

