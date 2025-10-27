L’uragano Melissa avanza nel Mar dei Caraibi verso la Giamaica
Dopo aver raggiunto la categoria 5, il livello massimo sulla scala Saffir-Simpson e aver provocato almeno quattro morti tra Haiti e Repubblica Dominicana, l’ uragano Melissa avanza nel Mar dei Caraibi puntando verso la Giamaica. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione obbligatoria per le zone costiere vulnerabili del Paese, in vista di quella che sarà probabilmente la tempesta più forte mai registrata sull’isola: attivati 881 rifugi. Chiuso l’aeroporto di Kingston, così come tutti i porti. L’uragano toccherà terra il 28 ottobre. L’uragano Melissa toccherà di nuovo terra martedì 28 ottobre. Il National Hurricane Center prevede « inondazioni improvvise catastrofiche e potenzialmente letali e numerose frane». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Uragano Melissa, anche gli Hurricane Hunters della NOAA costretti a scappare dall'occhio del ciclone - X Vai su X
3BMeteo. . L'uragano Melissa devasta i Caraibi. In Italia avvio di settimana con più sole Vai su Facebook
L’uragano Melissa avanza nel Mar dei Caraibi verso la Giamaica - L'uragano Melissa avanza nel Mar dei Caraibi verso la Giamaica: ordinata l'evacuazione obbligatoria per le zone costiere vulnerabili. Come scrive lettera43.it
L'Uragano Melissa sale a categoria 5 e punta su Giamaica e Cuba - L'uragano Melissa, avanza nel Mar dei Caraibi verso Giamaica e Cuba dopo aver raggiunto categoria 5, il livello massimo sulla scala Saffir- Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Uragano Melissa verso la Giamaica: l'occhio della tempesta ripreso da equipaggio militare - Il video di un membro dell'equipaggio della missione Teal 74, dentro l' uragano Melissa, mostra l' occhio della tempesta così chiaro come non se ne vedono spesso nel bacino atlantico. Si legge su tg.la7.it