L’uragano Melissa avanza nel Mar dei Caraibi verso la Giamaica

Dopo aver raggiunto la categoria 5, il livello massimo sulla scala Saffir-Simpson e aver provocato almeno quattro morti tra Haiti e Repubblica Dominicana, l’ uragano Melissa avanza nel Mar dei Caraibi puntando verso la Giamaica. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione obbligatoria per le zone costiere vulnerabili del Paese, in vista di quella che sarà probabilmente la tempesta più forte mai registrata sull’isola: attivati 881 rifugi. Chiuso l’aeroporto di Kingston, così come tutti i porti. L’uragano toccherà terra il 28 ottobre. L’uragano Melissa toccherà di nuovo terra martedì 28 ottobre. Il National Hurricane Center prevede « inondazioni improvvise catastrofiche e potenzialmente letali e numerose frane». 🔗 Leggi su Lettera43.it

